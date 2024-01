Börse Frankfurt in Rot: MDAX schlussendlich in der Verlustzone

Der MDAX zeigte sich am dritten Tag der Woche mit negativen Notierungen.

Der MDAX tendierte im XETRA-Handel letztendlich um 2,18 Prozent tiefer bei 26 252,13 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 254,665 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,337 Prozent auf 26 747,80 Punkte an der Kurstafel, nach 26 838,34 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Mittwoch bei 26 822,81 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 157,69 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der MDAX bereits um 3,45 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, notierte der MDAX bei 26 492,49 Punkten. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 03.10.2023, mit 25 296,86 Punkten bewertet. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 03.01.2023, den Wert von 25 917,57 Punkten.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Delivery Hero (+ 3,30 Prozent auf 24,44 EUR), EVOTEC SE (+ 1,95 Prozent auf 21,42 EUR), HENSOLDT (+ 1,20 Prozent auf 25,28 EUR), Stabilus SE (+ 0,32 Prozent auf 62,25 EUR) und Telefonica Deutschland (-0,09 Prozent auf 2,35 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Nordex (-6,61 Prozent auf 9,82 EUR), KION GROUP (-6,46 Prozent auf 36,90 EUR), Sixt SE St (-6,19 Prozent auf 94,65 EUR), JENOPTIK (-6,17 Prozent auf 26,14 EUR) und Jungheinrich (-5,92 Prozent auf 31,48 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie. 4 896 448 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 16,695 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,32 erwartet. Die RTL-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,27 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at