Börse Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Am Donnerstag notierte der LUS-DAX via XETRA schlussendlich 0,84 Prozent stärker bei 17 870,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 17 616,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 879,50 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 07.02.2024, bei 16 943,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.12.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 16 640,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.03.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 15 533,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 6,72 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 18 633,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,00 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Sartorius vz (+ 3,66 Prozent auf 367,80 EUR), Commerzbank (+ 3,27 Prozent auf 11,06 EUR), Infineon (+ 3,07 Prozent auf 34,87 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 3,07 Prozent auf 26,53 EUR) und Symrise (+ 2,53 Prozent auf 105,50 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Brenntag SE (-5,76 Prozent auf 80,50 EUR), Porsche Automobil vz (-1,24 Prozent auf 47,05 EUR), Continental (-1,21 Prozent auf 71,94 EUR), Merck (-1,07 Prozent auf 156,60 EUR) und Bayer (-0,90 Prozent auf 26,41 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im LUS-DAX sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 11 836 438 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 202,490 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,91 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,74 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at