Börse Frankfurt: LUS-DAX mittags fester

Am ersten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Am Montag bewegt sich der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA 0,41 Prozent stärker bei 18 503,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 418,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 545,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 29.06.2024, einen Stand von 18 263,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.04.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 18 132,50 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 29.07.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 16 461,00 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 10,51 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Merck (+ 4,04 Prozent auf 165,95 EUR), Rheinmetall (+ 1,92 Prozent auf 498,70 EUR), RWE (+ 1,90 Prozent auf 34,27 EUR), QIAGEN (+ 1,69 Prozent auf 40,88 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,53 Prozent auf 28,61 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen BASF (-1,77 Prozent auf 42,96 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,09 Prozent auf 62,33 EUR), Henkel vz (-0,87 Prozent auf 79,88 EUR), Covestro (-0,55 Prozent auf 54,66 EUR) und Deutsche Börse (-0,40 Prozent auf 188,20 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 418 097 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 228,377 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,64 zu Buche schlagen. Mit 8,32 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at