Börse Frankfurt: LUS-DAX nachmittags schwächer

Das macht der LUS-DAX am Nachmittag.

Um 15:57 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,12 Prozent tiefer bei 17 576,50 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 17 607,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 555,50 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 16 933,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.11.2023, lag der LUS-DAX-Kurs bei 15 987,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 28.02.2023, den Wert von 15 357,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 4,97 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 17 607,00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,00 Zählern.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Heidelberg Materials (+ 2,00 Prozent auf 88,56 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,96 Prozent auf 218,50 EUR), Siemens (+ 1,71 Prozent auf 179,64 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,38 Prozent auf 427,40 EUR) und Hannover Rück (+ 1,24 Prozent auf 235,90 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Infineon (-3,76 Prozent auf 33,27 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-3,24 Prozent auf 25,39 EUR), Symrise (-1,87 Prozent auf 94,52 EUR), Beiersdorf (-1,44 Prozent auf 137,10 EUR) und SAP SE (-1,38 Prozent auf 172,38 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 3 600 581 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 202,358 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,03 erwartet. Mit 7,19 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at