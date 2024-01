Börse Frankfurt: MDAX liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus

So bewegt sich der MDAX am Morgen.

Am Donnerstag notiert der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,14 Prozent tiefer bei 26 214,92 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 252,390 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,143 Prozent schwächer bei 26 214,58 Punkten, nach 26 252,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 26 165,04 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 282,86 Zählern.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der MDAX bereits um 3,59 Prozent. Vor einem Monat, am 04.12.2023, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26 370,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.10.2023, bewegte sich der MDAX bei 25 281,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.01.2023, stand der MDAX bei 26 447,85 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit Siltronic (+ 5,78 Prozent auf 90,60 EUR), RATIONAL (+ 3,54 Prozent auf 672,50 EUR), Aroundtown SA (+ 2,53 Prozent auf 2,31 EUR), Nordex (+ 2,24 Prozent auf 10,04 EUR) und LANXESS (+ 1,60 Prozent auf 27,35 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen EVOTEC SE (-15,99 Prozent auf 18,00 EUR), AIXTRON SE (-6,68 Prozent auf 33,13 EUR), PUMA SE (-2,62 Prozent auf 48,28 EUR), Delivery Hero (-0,65 Prozent auf 24,28 EUR) und CTS Eventim (-0,57 Prozent auf 61,15 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Telefonica Deutschland-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 377 419 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 16,656 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,13 erwartet. Die RTL-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

