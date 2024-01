Börse Frankfurt: MDAX zum Start auf grünem Terrain

So bewegt sich der MDAX am Dienstagmorgen.

Am Dienstag erhöht sich der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,45 Prozent auf 25 863,07 Punkte. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 242,652 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,258 Prozent höher bei 25 814,66 Punkten, nach 25 748,16 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 25 814,66 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 25 918,61 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 26 943,60 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2023, stand der MDAX bei 24 079,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.01.2023, lag der MDAX-Kurs bei 28 692,69 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 3,63 Prozent. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 272,39 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 25 075,79 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell HelloFresh (+ 5,57 Prozent auf 12,05 EUR), Nordex (+ 4,10 Prozent auf 9,34 EUR), EVOTEC SE (+ 3,11 Prozent auf 15,76 EUR), KION GROUP (+ 1,73 Prozent auf 40,55 EUR) und LANXESS (+ 1,58 Prozent auf 26,42 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen ENCAVIS (-3,54 Prozent auf 12,80 EUR), Siltronic (-0,99 Prozent auf 90,20 EUR), JENOPTIK (-0,72 Prozent auf 27,54 EUR), CTS Eventim (-0,59 Prozent auf 58,95 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,52 Prozent auf 36,12 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 270 388 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 16,927 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,92 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,12 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

