Börse Frankfurt: nachmittags Pluszeichen im LUS-DAX

Der LUS-DAX befindet sich am Montagnachmittag im Aufwind.

Der LUS-DAX verbucht im XETRA-Handel um 15:57 Uhr Gewinne in Höhe von 0,31 Prozent auf 17 447,50 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 17 375,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 454,00 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 26.01.2024, einen Stand von 16 933,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, lag der LUS-DAX-Kurs bei 16 028,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.02.2023, wies der LUS-DAX einen Stand von 15 234,00 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,20 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 17 454,00 Punkten. 16 345,00 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 2,14 Prozent auf 419,10 EUR), SAP SE (+ 2,05 Prozent auf 173,28 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,89 Prozent auf 86,38 EUR), Fresenius SE (+ 1,75 Prozent auf 26,12 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,65 Prozent auf 55,52 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Zalando (-1,96 Prozent auf 19,00 EUR), Continental (-1,80 Prozent auf 73,02 EUR), RWE (-1,74 Prozent auf 30,43 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,32 Prozent auf 26,09 EUR) und Sartorius vz (-1,03 Prozent auf 337,60 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. 4 934 125 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 198,615 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,16 Prozent an der Spitze im Index.

