Börse Frankfurt: SDAX am Nachmittag an Nulllinie

Der SDAX zeigt sich am Freitag kaum verändert.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,00 Prozent höher bei 16 932,59 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 84,260 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,255 Prozent auf 16 975,05 Punkte an der Kurstafel, nach 16 931,84 Punkten am Vortag.

Bei 17 018,30 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 16 878,65 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Plus von 1,74 Prozent. Der SDAX stand vor einem Monat, am 19.08.2025, bei 17 150,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.06.2025, betrug der SDAX-Kurs 16 461,52 Punkte. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 19.09.2024, bei 13 930,12 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 21,93 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit NORMA Group SE (+ 5,63 Prozent auf 18,40 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 4,60 Prozent auf 2,00 EUR), Befesa (+ 3,32) Prozent auf 28,00 EUR), Mutares (+ 2,50 Prozent auf 30,70 EUR) und Formycon (+ 2,40 Prozent auf 23,50 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Siltronic (-3,43 Prozent auf 42,20 EUR), SMA Solar (-3,24 Prozent auf 21,50 EUR), STRATEC SE (-2,81 Prozent auf 27,70 EUR), Stabilus SE (-2,81 Prozent auf 24,25 EUR) und adesso SE (-2,36 Prozent auf 99,40 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SDAX ist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 631 454 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 5,650 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den SDAX-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 4,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,33 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mutares-Aktie zu erwarten.

