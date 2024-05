Börse Frankfurt: SDAX legt zum Handelsstart zu

Der SDAX bleibt auch am Morgen auf Erholungskurs.

Um 09:11 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,42 Prozent fester bei 14 358,04 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 116,750 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,099 Prozent auf 14 311,59 Punkte an der Kurstafel, nach 14 297,43 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 14 311,59 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 359,81 Punkten lag.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der SDAX bereits um 0,371 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.04.2024, erreichte der SDAX einen Wert von 14 154,96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.02.2024, wies der SDAX einen Wert von 13 707,69 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.05.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 673,77 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 3,88 Prozent aufwärts. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 638,48 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern registriert.

SDAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit Fielmann (+ 3,76 Prozent auf 45,50 EUR), ADTRAN (+ 3,42 Prozent auf 4,53 USD), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,65 Prozent auf 20,14 EUR), pbb (+ 2,38 Prozent auf 4,56 EUR) und AUTO1 (+ 2,13 Prozent auf 4,88 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil GRENKE (-1,60 Prozent auf 21,55 EUR), ATOSS Software (-1,59 Prozent auf 248,00 EUR), KWS SAAT SE (-0,97 Prozent auf 51,00 EUR), SÜSS MicroTec SE (-0,96 Prozent auf 46,20 EUR) und Drägerwerk (-0,91 Prozent auf 49,25 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die DEUTZ-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 37 916 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 16,675 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,85 erwartet. Schaeffler lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,49 Prozent.

Redaktion finanzen.at