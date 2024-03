Börse Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX am Montagmittag

Heute halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:25 Uhr um 0,18 Prozent schwächer bei 18 190,50 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 18 243,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 176,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, den Stand von 17 404,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 16 706,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, bewegte sich der LUS-DAX bei 15 032,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 8,64 Prozent. Bei 18 633,00 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 2,76 Prozent auf 514,20 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,00 Prozent auf 101,10 EUR), Henkel vz (+ 1,78 Prozent auf 73,36 EUR), BMW (+ 1,75 Prozent auf 105,94 EUR) und Zalando (+ 1,34 Prozent auf 24,99 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Sartorius vz (-2,12 Prozent auf 373,60 EUR), Merck (-1,02 Prozent auf 160,15 EUR), Brenntag SE (-0,99 Prozent auf 78,22 EUR), Continental (-0,78 Prozent auf 65,80 EUR) und SAP SE (-0,75 Prozent auf 178,92 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 721 581 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 210,427 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 3,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,78 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

