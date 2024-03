Börse Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Dienstagnachmittag

Am Nachmittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Um 15:56 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,74 Prozent höher bei 18 404,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 253,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 18 413,00 Einheiten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 26.02.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 17 425,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bei 16 706,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, einen Wert von 15 032,00 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 9,91 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18 633,00 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 2,09 Prozent auf 517,80 EUR), Deutsche Börse (+ 1,96 Prozent auf 189,80 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,89 Prozent auf 27,47 EUR), EON SE (+ 1,79 Prozent auf 12,80 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,67 Prozent auf 443,90 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Siemens Energy (-2,14 Prozent auf 16,21 EUR), QIAGEN (-2,13 Prozent auf 39,03 EUR), Covestro (-1,26 Prozent auf 50,02 EUR), Symrise (-1,07 Prozent auf 110,85 EUR) und RWE (-0,61 Prozent auf 30,98 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 564 069 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 210,427 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet mit 3,05 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 7,78 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

