Börse Frankfurt: So steht der TecDAX mittags

Für den TecDAX geht es heute aufwärts.

Am Freitag steigt der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,89 Prozent auf 3 813,83 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 580,673 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,178 Prozent auf 3 786,78 Punkte an der Kurstafel, nach 3 780,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 783,87 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 813,83 Zählern.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 4,96 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.12.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 583,79 Punkten auf. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 09.10.2025, einen Wert von 3 747,47 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.01.2025, stand der TecDAX bei 3 487,68 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell TeamViewer (+ 6,79 Prozent auf 6,13 EUR), Eckert Ziegler (+ 4,80 Prozent auf 16,15 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,45 Prozent auf 45,18 EUR), Infineon (+ 2,40 Prozent auf 41,54 EUR) und SAP SE (+ 2,13 Prozent auf 210,90 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Siltronic (-1,64 Prozent auf 50,95 EUR), SMA Solar (-1,50 Prozent auf 36,80 EUR), Sartorius vz (-1,43 Prozent auf 261,50 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,34 Prozent auf 41,12 EUR) und Nagarro SE (-1,25 Prozent auf 71,25 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 047 023 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 237,282 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Die TeamViewer-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,28 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at