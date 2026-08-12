Sartorius vz. Aktie
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WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Sartorius mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Sector Perform" belassen. Charles Weston senkte in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung seine Prognosen für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) des Labordienstleisters und Pharmazulieferers sowie seiner Tochter Sartorius Stedim Biotech geringfügig. Damit trug er den Quartalszahlen der beiden Unternehmen sowie Wechselkursveränderungen Rechnung./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 18:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 18:04 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Sector Perform
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Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
220,00 €
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Rating jetzt:
Sector Perform
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Kurs*:
236,90 €
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Abst. Kursziel*:
-7,13%
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Rating update:
Sector Perform
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Kurs aktuell:
237,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,37%
|
Analyst Name::
Charles Weston
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KGV*:
-
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