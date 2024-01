Börse London: FTSE 100 mittags leichter

Am Donnerstag halten sich die Börsianer in London zurück.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,19 Prozent schwächer bei 7 513,45 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,332 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 527,67 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7 527,67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 508,80 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 540,21 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0,690 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, lag der FTSE 100 bei 7 697,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.10.2023, wies der FTSE 100 7 414,34 Punkte auf. Der FTSE 100 stand noch vor einem Jahr, am 25.01.2023, bei 7 744,87 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Minus von 2,69 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 7 764,37 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Intermediate Capital Group (+ 3,79 Prozent auf 16,99 GBP), Smurfit Kappa (+ 2,91 Prozent auf 35,62 EUR), Mondi (+ 2,13 Prozent auf 14,60 GBP), BP (+ 1,16 Prozent auf 4,58 GBP) und WPP 2012 (+ 0,90 Prozent auf 7,61 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil StJamess Place (-7,28 Prozent auf 6,27 GBP), RS Group (-3,03 Prozent auf 7,49 GBP), Standard Chartered (-2,23 Prozent auf 5,96 GBP), Melrose Industries (-2,20 Prozent auf 5,78 GBP) und Hikma Pharmaceuticals (-2,16 Prozent auf 19,06 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 21 158 851 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 189,456 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

2024 hat die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Vodafone Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,93 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

