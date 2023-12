Börse New York in Grün: Dow Jones legt am Donnerstagmittag zu

Das macht das Börsenbarometer in New York am Mittag.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0,28 Prozent höher bei 37 194,98 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 11,017 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,32 Prozent leichter bei 36 601,80 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 37 090,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 37 223,17 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 37 088,29 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 2,59 Prozent. Vor einem Monat, am 14.11.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 34 827,70 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 14.09.2023, bei 34 907,11 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.12.2022, lag der Dow Jones-Kurs bei 33 966,35 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 gewann der Index bereits um 12,25 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 37 223,17 Punkte. Bei 31 429,82 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Goldman Sachs (+ 4,84 Prozent auf 380,27 USD), Caterpillar (+ 4,71 Prozent auf 280,60 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 3,82 Prozent auf 25,57 USD), Dow (+ 3,80 Prozent auf 54,32 USD) und Intel (+ 3,10 Prozent auf 45,95 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen UnitedHealth (-2,92 Prozent auf 533,00 USD), McDonalds (-1,99 Prozent auf 290,05 USD), Microsoft (-1,89 Prozent auf 367,29 USD), Travelers (-1,41 Prozent auf 182,60 USD) und Walmart (-1,27 Prozent auf 152,10 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 495 660 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,783 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,28 zu Buche schlagen. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at