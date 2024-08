Börse New York in Rot: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag leichter

Am Freitag fällt der NASDAQ Composite um 20:03 Uhr via NASDAQ um 2,83 Prozent auf 16 707,68 Punkte zurück. Zuvor ging der NASDAQ Composite 2,41 Prozent schwächer bei 16 780,45 Punkten in den Freitagshandel, nach 17 194,15 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 16 920,63 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 16 582,79 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ Composite bereits um 4,22 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.07.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 18 028,76 Punkte. Vor drei Monaten, am 02.05.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 15 840,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.08.2023, notierte der NASDAQ Composite bei 13 973,45 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 13,15 Prozent zu. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Cerus (+ 14,46 Prozent auf 2,34 USD), Sangamo Therapeutics (+ 10,30 Prozent auf 0,78 USD), EZCORP (+ 6,05) Prozent auf 11,13 USD), Merit Medical Systems (+ 5,50 Prozent auf 88,75 USD) und MarketAxess (+ 5,10 Prozent auf 232,50 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Intel (-26,92 Prozent auf 21,23 USD), inTest (-25,70 Prozent auf 8,01 USD), Universal Display (-17,28 Prozent auf 175,93 USD), AXT (-14,89 Prozent auf 2,80 USD) und Cumulus Media A (-14,32 Prozent auf 1,71 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 55 132 694 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,154 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,03 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

