Börse Paris: CAC 40 fällt schlussendlich

Zum Handelsschluss bewegte sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,23 Prozent tiefer bei 8 199,29 Punkten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,413 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 1,03 Prozent schwächer bei 8 133,46 Punkten in den Montagshandel, nach 8 218,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 230,47 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 121,40 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 08.05.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 112,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, den Stand von 7 993,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, den Stand von 7 804,87 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 0,050 Prozent zu Buche. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 245 983 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 236,897 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,36 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at