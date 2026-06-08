Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Performance
|
08.06.2026 17:59:11
Börse Paris: CAC 40 fällt schlussendlich
Zum Handelsschluss bewegte sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,23 Prozent tiefer bei 8 199,29 Punkten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,413 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 1,03 Prozent schwächer bei 8 133,46 Punkten in den Montagshandel, nach 8 218,24 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 230,47 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 121,40 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 08.05.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 112,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, den Stand von 7 993,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, den Stand von 7 804,87 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 0,050 Prozent zu Buche. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die teuersten CAC 40-Konzerne
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 245 983 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 236,897 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der CAC 40-Werte
Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,36 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantis
|
17:59
|Börse Paris: CAC 40 fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Paris: CAC 40 präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
09:29