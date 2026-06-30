Renault Aktie

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WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906

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30.06.2026 22:29:49

Renault Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault nach dem Pre-Close-Call des Autobauers vor den Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Botschaft sei beruhigend gewesen und wesentliche Punkte aus dem ersten Quartal sowie die Prognose für das Gesamtjahr 2026 bekräftigt worden, schrieb Analyst Stephen Reitman am Dienstagabend. Konkret verwies er auf die operative Marge und den industriellen freien Cashflow./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 17:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 17:49 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Renault S.A. Outperform
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
24,84 € 		Abst. Kursziel*:
73,11%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
25,89 € 		Abst. Kursziel aktuell:
66,09%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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