Renault Aktie

32,58EUR 0,38EUR 1,18%
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906

20.02.2026 13:41:02

Renault Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Renault auf "Sell" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Nach den Jahreszahlen und mit Blick auf die Risiken hinsichtlich der Konsensschätzungen für 2026 bleibe er bei seiner Verkaufsempfehlung, schrieb David Lesne in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er geht für das laufende Jahr von einer geringeren als vom Unternehmen angepeilten operativen Ergebnismarge (Ebit) aus. Die neuen Mittelfrist-Ziele des Autobauers seien zudem eher ehrgeizig als konservativ, und auch eine Normalisierung der Margen dürfte den Aktien keinen Schwung geben./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Renault S.A. Sell
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
32,50 € 		Abst. Kursziel*:
-13,85%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
32,58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14,06%
Analyst Name::
David Lesne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Renault S.A.

