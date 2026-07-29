Renault Aktie

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WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906

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29.07.2026 20:37:21

Renault Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Jose M Asumendi attestierte dem Autobauer in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung ein solides erstes Halbjahr mit Resultaten, die die Erwartungen übertroffen hätten. Das Unternehmen habe zudem einen starken Free Cashflow im Automobilgeschäft erzielt./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 18:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 19:06 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Renault S.A. Overweight
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
27,94 € 		Abst. Kursziel*:
61,06%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
28,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
60,14%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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