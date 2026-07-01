NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Renault mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Hold" belassen. In Vorab-Aussagen zum ersten Halbjahr habe der Autobauer die über dem Marktkonsens liegenden Jahresziele bestätigt, was für Erleichterung sorgen sollte, schrieb Philippe Houchois am Mittwoch in seinem Ausblick. Dass die Franzosen für die zweite Jahreshälfte weiter von einer höheren Marge als in der ersten ausgingen, berge im wettbewerbsintensiven Marktumfeld aber Risiken./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 00:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 00:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.