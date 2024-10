Börse Paris in Rot: CAC 40 schließt mit Verlusten

Am Montag notierte der CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss 2,00 Prozent tiefer bei 7 635,75 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,405 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,561 Prozent schwächer bei 7 748,07 Punkten, nach 7 791,79 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 7 634,82 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 763,89 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Der CAC 40 lag am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2024, bei 7 630,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, wies der CAC 40 7 479,40 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, einen Stand von 7 135,06 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,39 Prozent zu. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 029,91 Zählern markiert.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 830 637 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 351,380 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Stellantis-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at