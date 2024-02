Börse Wien: ATX Prime beginnt Donnerstagshandel in der Gewinnzone

Um 09:12 Uhr legt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,99 Prozent auf 1 731,04 Punkte zu. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,192 Prozent auf 1 717,32 Punkte an der Kurstafel, nach 1 714,03 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 1 717,32 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 731,46 Punkten erreichte.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 0,871 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.01.2024, notierte der ATX Prime bei 1 697,01 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 22.11.2023, mit 1 632,87 Punkten bewertet. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 22.02.2023, einen Wert von 1 740,75 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 0,992 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 750,09 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten erreicht.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 3,69 Prozent auf 20,80 EUR), Lenzing (+ 3,42 Prozent auf 31,75 EUR), Semperit (+ 3,09 Prozent auf 14,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,41 Prozent auf 42,45 EUR) und FACC (+ 1,64 Prozent auf 6,18 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil ZUMTOBEL (-1,50 Prozent auf 5,91 EUR), Marinomed Biotech (-1,27 Prozent auf 23,40 EUR), Polytec (-0,87 Prozent auf 3,40 EUR), Flughafen Wien (-0,61 Prozent auf 48,50 EUR) und PORR (-0,28 Prozent auf 14,26 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Im ATX Prime sticht die UNIQA Insurance-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 51 191 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 22,460 Mrd. Euro.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im ATX Prime hat die Kapsch TrafficCom-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Semperit-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,01 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

