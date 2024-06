Börse Wien: ATX Prime verbucht Abschläge

Das macht der ATX Prime am Mittag.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,68 Prozent leichter bei 1 818,53 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 1 830,91 Punkte an der Kurstafel, nach 1 830,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 818,45 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 835,06 Zählern.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, den Stand von 1 844,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.03.2024, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 688,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 600,93 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6,10 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 664,49 Punkte.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell FACC (+ 7,44 Prozent auf 8,38 EUR), Marinomed Biotech (+ 1,56 Prozent auf 13,00 EUR), Wolford (+ 1,52 Prozent auf 4,00 EUR), EVN (+ 0,68 Prozent auf 29,50 EUR) und S IMMO (+ 0,45 Prozent auf 22,10 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen AT S (AT&S) (-5,85 Prozent auf 21,58 EUR), Frequentis (-2,64 Prozent auf 29,50 EUR), BAWAG (-2,00 Prozent auf 58,70 EUR), Lenzing (-1,98 Prozent auf 32,25 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,57 Prozent auf 112,80 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Im ATX Prime ist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 173 905 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX Prime mit 26,299 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,96 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,15 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

