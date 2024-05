Börse Wien: ATX Prime verbucht zum Ende des Dienstagshandels Zuschläge

Am Dienstag tendierte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende 0,97 Prozent fester bei 1 864,22 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,049 Prozent schwächer bei 1 845,43 Punkten in den Handel, nach 1 846,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 844,47 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 864,22 Zählern.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, wurde der ATX Prime mit 1 781,84 Punkten berechnet. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 14.02.2024, bei 1 697,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, betrug der ATX Prime-Kurs 1 604,68 Punkte.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 8,76 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 1 864,22 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Verbund (+ 5,19 Prozent auf 75,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,13 Prozent auf 20,70 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,07 Prozent auf 8,88 EUR), STRABAG SE (+ 1,94 Prozent auf 42,00 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1,74 Prozent auf 117,00 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Frequentis (-1,14 Prozent auf 26,00 EUR), Telekom Austria (-1,06 Prozent auf 8,41 EUR), DO (-1,06 Prozent auf 150,00 EUR), CA Immobilien (-1,00 Prozent auf 29,68 EUR) und Österreichische Post (-0,46 Prozent auf 32,20 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die CA Immobilien-Aktie. 385 334 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 24,719 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,94 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at