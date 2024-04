Börse Wien: ATX Prime zum Handelsstart leichter

Der ATX Prime verliert am fünften Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Der ATX Prime fällt im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,03 Prozent auf 1 785,01 Punkte zurück. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,013 Prozent auf 1 785,85 Punkte an der Kurstafel, nach 1 785,62 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Freitag sein Tagestief bei 1 783,11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 788,98 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 0,763 Prozent. Vor einem Monat, am 26.03.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 758,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.01.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 738,70 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 26.04.2023, den Stand von 1 633,71 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 4,14 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 802,56 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Lenzing (+ 1,34 Prozent auf 30,30 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,97 Prozent auf 46,70 EUR), Semperit (+ 0,87) Prozent auf 11,60 EUR), Raiffeisen (+ 0,83 Prozent auf 18,19 EUR) und Flughafen Wien (+ 0,80 Prozent auf 50,40 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Österreichische Post (-6,07 Prozent auf 30,15 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,93 Prozent auf 7,94 EUR), Polytec (-1,23 Prozent auf 3,21 EUR), Addiko Bank (-0,83 Prozent auf 17,85 EUR) und OMV (-0,78 Prozent auf 43,32 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX Prime weist die Andritz-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 10 349 Aktien gehandelt. Im ATX Prime hat die Verbund-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 24,632 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

2024 präsentiert die Warimpex-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,55 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

