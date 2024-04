Börse Wien: ATX zum Handelsstart in Grün

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Morgen fort.

Um 09:11 Uhr geht es im ATX im Wiener Börse-Handel um 0,05 Prozent nach oben auf 3 555,82 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 113,814 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,006 Prozent auf 3 554,42 Punkte an der Kurstafel, nach 3 554,19 Punkten am Vortag.

Bei 3 554,42 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 563,85 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, den Stand von 3 499,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.01.2024, wurde der ATX mit 3 384,41 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, bei 3 254,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 4,21 Prozent nach oben. Bei 3 598,65 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Raiffeisen (+ 1,13 Prozent auf 17,84 EUR), Lenzing (+ 0,81 Prozent auf 31,25 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,74 Prozent auf 47,40 EUR), voestalpine (+ 0,40 Prozent auf 25,10 EUR) und BAWAG (+ 0,36 Prozent auf 56,20 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Andritz (-0,98 Prozent auf 55,35 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,68 Prozent auf 117,00 EUR), IMMOFINANZ (-0,63 Prozent auf 23,55 EUR), Verbund (-0,21 Prozent auf 70,00 EUR) und AT S (AT&S) (-0,15 Prozent auf 19,55 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 25 183 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 24,441 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die OMV-Aktie mit 9,41 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

