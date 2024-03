Börse Wien in Grün: ATX Prime zum Start des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen

Der ATX Prime knüpft aktuell an seine Vortagesgewinne an.

Um 09:10 Uhr verbucht der ATX Prime im Wiener Börse-Handel Gewinne in Höhe von 0,08 Prozent auf 1 748,76 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,080 Prozent auf 1 745,99 Punkte an der Kurstafel, nach 1 747,38 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1 749,41 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 744,13 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 2,20 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.02.2024, notierte der ATX Prime bei 1 718,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.12.2023, stand der ATX Prime bei 1 709,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.03.2023, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 608,94 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 2,03 Prozent nach oben. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Wienerberger (+ 2,00 Prozent auf 33,66 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,78 Prozent auf 17,20 EUR), Lenzing (+ 1,66 Prozent auf 30,60 EUR), Telekom Austria (+ 1,44 Prozent auf 7,77 EUR) und Verbund (+ 1,27 Prozent auf 67,70 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil STRABAG SE (-12,09 Prozent auf 38,90 EUR), Marinomed Biotech (-2,00 Prozent auf 19,60 EUR), Raiffeisen (-0,79 Prozent auf 17,63 EUR), Andritz (-0,67 Prozent auf 59,75 EUR) und IMMOFINANZ (-0,64 Prozent auf 23,30 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 41 042 Aktien gehandelt. Mit 23,624 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Die Kapsch TrafficCom-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Die Addiko Bank-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,67 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

