Börse Wien in Grün: ATX verbucht am Nachmittag Zuschläge

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Freitag.

Um 15:41 Uhr verbucht der ATX im Wiener Börse-Handel Gewinne in Höhe von 0,15 Prozent auf 3 348,22 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 110,942 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,068 Prozent auf 3 345,54 Punkte an der Kurstafel, nach 3 343,28 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 3 361,21 Punkte, das Tagestief hingegen 3 345,30 Zähler.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Verluste von 1,49 Prozent. Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 19.12.2023, bei 3 382,32 Punkten. Der ATX stand vor drei Monaten, am 19.10.2023, bei 3 082,35 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 19.01.2023, einen Stand von 3 279,78 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2024 bereits um 1,87 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 3 448,16 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 305,62 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Andritz (+ 1,48 Prozent auf 55,00 EUR), Raiffeisen (+ 1,33 Prozent auf 19,75 EUR), Erste Group Bank (+ 0,78 Prozent auf 38,91 EUR), Verbund (+ 0,73 Prozent auf 76,05 EUR) und Wienerberger (+ 0,63 Prozent auf 28,54 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil AT S (AT&S) (-9,59 Prozent auf 21,50 EUR), EVN (-1,74 Prozent auf 25,45 EUR), voestalpine (-1,26 Prozent auf 26,74 EUR), Lenzing (-1,17 Prozent auf 29,65 EUR) und Österreichische Post (-0,79 Prozent auf 31,20 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX sticht die AT S (AT&S)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 267 198 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 26,577 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus

2024 hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. BAWAG-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,21 Prozent gelockt.

