Börse Wien in Rot: ATX fällt nachmittags zurück

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0,32 Prozent leichter bei 3 689,19 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 118,528 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,010 Prozent schwächer bei 3 700,67 Punkten in den Handel, nach 3 701,04 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Donnerstag bei 3 674,59 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 711,37 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX bereits um 0,478 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 01.07.2024, den Stand von 3 648,52 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 560,42 Punkten. Der ATX lag vor einem Jahr, am 01.08.2023, bei 3 227,99 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,12 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Raiffeisen (+ 1,50 Prozent auf 18,28 EUR), Verbund (+ 1,42 Prozent auf 75,05 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,95 Prozent auf 106,40 EUR), Lenzing (+ 0,62 Prozent auf 32,35 EUR) und Telekom Austria (+ 0,35 Prozent auf 8,59 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen AT S (AT&S) (-4,72 Prozent auf 18,78 EUR), Andritz (-1,44 Prozent auf 58,30 EUR), Vienna Insurance (-1,18 Prozent auf 29,40 EUR), Erste Group Bank (-1,00 Prozent auf 47,60 EUR) und DO (-0,77 Prozent auf 154,60 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Das Handelsvolumen der CA Immobilien-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 475 175 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 25,691 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Mit 10,85 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

