Börse Wien in Rot: ATX Prime legt den Rückwärtsgang ein

Um 15:42 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 0,11 Prozent auf 1 797,91 Punkte an der ATX Prime-Kurstafel. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,002 Prozent auf 1 799,85 Punkte an der Kurstafel, nach 1 799,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 796,70 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 802,46 Punkten.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der ATX Prime bereits um 0,094 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 816,44 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.06.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 798,71 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 18.09.2023, den Wert von 1 600,43 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 4,89 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell ZUMTOBEL (+ 4,63 Prozent auf 5,88 EUR), Lenzing (+ 1,75 Prozent auf 32,00 EUR), Rosenbauer (+ 1,38 Prozent auf 36,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,36 Prozent auf 29,90 EUR) und Raiffeisen (+ 1,14 Prozent auf 17,72 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Marinomed Biotech (-15,00 Prozent auf 6,80 EUR), Frequentis (-2,68 Prozent auf 25,40 EUR), CA Immobilien (-2,44 Prozent auf 25,54 EUR), STRABAG SE (-2,27 Prozent auf 38,70 EUR) und Flughafen Wien (-2,19 Prozent auf 53,60 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die IMMOFINANZ-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 1 610 556 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 25,518 Mrd. Euro heraus.

ATX Prime-Fundamentaldaten

In diesem Jahr hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,72 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at