Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|Profitables Swiss Re-Investment?
|
17.11.2025 10:03:54
SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Re-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde die Swiss Re-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 79,28 CHF wert. Bei einem Swiss Re-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,614 Swiss Re-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 835,90 CHF, da sich der Wert eines Swiss Re-Anteils am 14.11.2025 auf 145,55 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 83,59 Prozent erhöht.
Swiss Re erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 40,08 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Swiss Re
