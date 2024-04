Börse Zürich in Rot: SMI schlussendlich im Minus

In Zürich war heute ein stabiler Handel zu beobachten.

Letztendlich schloss der SMI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 11 229,69 Punkten ab. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,220 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,316 Prozent fester bei 11 267,33 Punkten, nach 11 231,83 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 11 281,46 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 11 173,64 Einheiten.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche fiel der SMI bereits um 1,71 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 18.03.2024, wurde der SMI mit 11 623,63 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 18.01.2024, wies der SMI einen Wert von 11 185,88 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.04.2023, erreichte der SMI einen Stand von 11 358,98 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 0,532 Prozent zu Buche. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 11 799,91 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 6,26 Prozent auf 44,33 CHF), Sika (+ 0,77 Prozent auf 261,10 CHF), UBS (+ 0,62 Prozent auf 25,81 CHF), Givaudan (+ 0,62 Prozent auf 3 902,00 CHF) und Alcon (+ 0,17 Prozent auf 72,12 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Partners Group (-3,26 Prozent auf 1 203,00 CHF), Richemont (-2,50 Prozent auf 128,45 CHF), Lonza (-2,34 Prozent auf 510,20 CHF), Logitech (-0,66 Prozent auf 71,84 CHF) und Zurich Insurance (-0,61 Prozent auf 443,00 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. 6 135 269 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 247,577 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,61 erwartet. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,73 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at