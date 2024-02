Börse Zürich in Rot: SMI schwächelt letztendlich

Der SMI erlitt am Donnerstagabend Verluste.

Der SMI tendierte im SIX-Handel schlussendlich um 0,64 Prozent leichter bei 11 138,85 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,279 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,081 Prozent höher bei 11 219,36 Punkten, nach 11 210,25 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 11 257,04 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 11 138,85 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang ein Minus von 1,05 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.01.2024, notierte der SMI bei 11 230,40 Punkten. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 08.11.2023, bei 10 595,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.02.2023, wies der SMI einen Wert von 11 276,28 Punkten auf.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,281 Prozent zurück. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11 473,57 Punkten. Bei 11 088,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Richemont (+ 3,33 Prozent auf 133,45 CHF), Partners Group (+ 2,43 Prozent auf 1 199,00 CHF), Lonza (+ 1,97 Prozent auf 445,10 CHF), Logitech (+ 1,20 Prozent auf 74,00 CHF) und UBS (+ 1,00 Prozent auf 24,14 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Novartis (-3,04 Prozent auf 87,97 CHF), Swiss Re (-2,20 Prozent auf 100,20 CHF), Zurich Insurance (-1,97 Prozent auf 432,70 CHF), Roche (-1,45 Prozent auf 224,90 CHF) und Holcim (-1,03 Prozent auf 65,62 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 551 752 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 276,429 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Unter den SMI-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at