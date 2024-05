Börse Zürich: SLI am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Am Nachmittag wagen sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Am Donnerstag bewegt sich der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0,41 Prozent stärker bei 1 952,28 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,336 Prozent stärker bei 1 950,77 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 1 944,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 947,76 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 956,24 Zählern.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der SLI bereits um 1,85 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 16.04.2024, den Stand von 1 835,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.02.2024, wies der SLI einen Wert von 1 840,06 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.05.2023, wies der SLI einen Stand von 1 790,48 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,70 Prozent. Bei 1 956,24 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Roche (+ 3,78 Prozent auf 236,10 CHF), Swiss Re (+ 3,38 Prozent auf 107,20 CHF), Zurich Insurance (+ 2,54 Prozent auf 464,80 CHF), Swiss Life (+ 1,13 Prozent auf 662,00 CHF) und Straumann (+ 1,06 Prozent auf 124,00 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Lindt (-1,68 Prozent auf 10 530,00 CHF), VAT (-1,37 Prozent auf 474,40 CHF), UBS (-1,05 Prozent auf 27,38 CHF), Lonza (-0,83 Prozent auf 527,80 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,71 Prozent auf 47,86 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 855 543 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 246,550 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,30 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

