Börse Zürich: SMI beendet die Mittwochssitzung im Minus

Der SMI fiel im SIX-Handel schlussendlich um 0,21 Prozent auf 12 193,07 Punkte zurück. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,451 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,473 Prozent leichter bei 12 161,01 Punkten, nach 12 218,85 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 12 170,28 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 12 223,11 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der SMI bereits um 0,055 Prozent. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 16.09.2024, den Stand von 12 005,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2024, lag der SMI bei 12 260,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2023, stand der SMI bei 10 889,03 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 9,16 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 12 483,57 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell UBS (+ 1,05 Prozent auf 27,98 CHF), Swiss Life (+ 0,98 Prozent auf 723,20 CHF), Swisscom (+ 0,62 Prozent auf 566,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,45 Prozent auf 223,40 CHF) und Sonova (+ 0,25 Prozent auf 318,20 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Alcon (-1,67 Prozent auf 82,60 CHF), Givaudan (-1,52 Prozent auf 4 394,00 CHF), Logitech (-1,16 Prozent auf 74,74 CHF), Richemont (-0,90 Prozent auf 126,70 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,87 Prozent auf 49,15 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4 993 678 Aktien gehandelt. Mit 231,003 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Mit 5,81 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at