Börsianer in Habachtstellung: ATX pendelt mittags um Schlusskurs des Vortages

Am ersten Tag der Woche agieren die Anleger in Wien vorsichtiger.

Am Montag legt der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,00 Prozent auf 3 686,73 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 118,479 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,000 Prozent fester bei 3 686,55 Punkten, nach 3 686,55 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 3 693,12 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 679,29 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, bei 3 554,82 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 13.02.2024, den Wert von 3 368,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 176,93 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,05 Prozent zu. Bei 3 699,77 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 3 305,62 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Lenzing (+ 2,73 Prozent auf 35,70 EUR), DO (+ 1,61 Prozent auf 151,60 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,55 Prozent auf 19,70 EUR), Vienna Insurance (+ 1,48 Prozent auf 30,95 EUR) und OMV (+ 1,11 Prozent auf 47,36 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Raiffeisen (-1,30 Prozent auf 17,52 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,20 Prozent auf 115,40 EUR), Andritz (-1,01 Prozent auf 53,70 EUR), Verbund (-0,56 Prozent auf 70,75 EUR) und BAWAG (-0,51 Prozent auf 58,45 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AT S (AT&S)-Aktie. 213 568 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 24,719 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,12 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,87 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

