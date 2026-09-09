Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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09.09.2026 06:00:16
BP and Shell’s strategy counterpoint
Lacking natural advantages and national support of other energy majors, the companies need to be more nimbleWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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