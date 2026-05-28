BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
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28.05.2026 16:49:22
BP should never have made Manifold chair
The UK energy company’s board took an unwise gamble on a dominant executiveWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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