NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BP nach Gesprächen mit der neuen Unternehmenschefin bei einer Informationsveranstaltung des Ölkonzerns mit einem Kursziel von 700 Pence auf "Outperform" belassen. Da keine wegweisende Kapitalmarktveranstaltung in Sicht sei, werde die Stimmung der Aktie gegenüber wohl von der Fähigkeit von BP zu einem weiteren Schuldenabbau sowie einer Verschlankung des Konzern-Portfolios bestimmt, schrieb Biraj Borkhataria am Donnerstag./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 05:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 05:33 / EDT





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