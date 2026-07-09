BP Aktie
|5,67EUR
|-0,06EUR
|-1,08%
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
BP Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BP nach Gesprächen mit der neuen Unternehmenschefin bei einer Informationsveranstaltung des Ölkonzerns mit einem Kursziel von 700 Pence auf "Outperform" belassen. Da keine wegweisende Kapitalmarktveranstaltung in Sicht sei, werde die Stimmung der Aktie gegenüber wohl von der Fähigkeit von BP zu einem weiteren Schuldenabbau sowie einer Verschlankung des Konzern-Portfolios bestimmt, schrieb Biraj Borkhataria am Donnerstag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 05:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 05:33 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Outperform
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
7,00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
4,84 £
|
Abst. Kursziel*:
44,64%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
4,84 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
44,76%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
12:26
|Optimismus in Europa: mittags Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 fällt mittags (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 beginnt Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Börse London: FTSE 100 beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
08.07.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
08.07.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
08.07.26
|Börse London: So entwickelt sich der FTSE 100 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
08.07.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)