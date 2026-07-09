BP Aktie

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WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

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09.07.2026 13:38:06

BP Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BP nach Gesprächen mit der neuen Unternehmenschefin bei einer Informationsveranstaltung des Ölkonzerns mit einem Kursziel von 700 Pence auf "Outperform" belassen. Da keine wegweisende Kapitalmarktveranstaltung in Sicht sei, werde die Stimmung der Aktie gegenüber wohl von der Fähigkeit von BP zu einem weiteren Schuldenabbau sowie einer Verschlankung des Konzern-Portfolios bestimmt, schrieb Biraj Borkhataria am Donnerstag./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 05:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 05:33 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Outperform
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
7,00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
4,84 £ 		Abst. Kursziel*:
44,64%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
4,84 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
44,76%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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