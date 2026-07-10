BP Aktie

5,63EUR 0,00EUR 0,02%
BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.07.2026 11:56:15

BP Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP nach einem Treffen mit dem Vorstandsvorsitzenden mit einem Kursziel von 675 Pence auf "Buy" belassen. In dem Gespräch sei es unter anderem um die bessere Zuverlässigkeit der Anlagen des britischen Ölkonzerns gegangen, schrieb Joshua Stone am Donnerstag. Im Fokus hätten zudem der Verkauf eines breiten Spektrums an Anlagen und die Priorisierung des Schuldenabbaus gestanden./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 12:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
6,75 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
4,79 £ 		Abst. Kursziel*:
40,79%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
4,80 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
40,70%
Analyst Name::
Joshua Stone 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

mehr Nachrichten