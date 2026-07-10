ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP nach einem Treffen mit dem Vorstandsvorsitzenden mit einem Kursziel von 675 Pence auf "Buy" belassen. In dem Gespräch sei es unter anderem um die bessere Zuverlässigkeit der Anlagen des britischen Ölkonzerns gegangen, schrieb Joshua Stone am Donnerstag. Im Fokus hätten zudem der Verkauf eines breiten Spektrums an Anlagen und die Priorisierung des Schuldenabbaus gestanden./rob/la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 12:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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