BP Aktie
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WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
BP Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BP von 680 auf 650 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michele della Vigna passte seine Schätzungen am Mittwoch an die Öl-Futures an. Seine Ergebnisprognosen im europäischen Ölsektor sinken für 2026 und 2027 im Schnitt um 6 und 3 Prozent./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 06:08 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
6,50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4,67 £
|
Abst. Kursziel*:
39,16%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4,63 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,53%
|
Analyst Name::
Michele della Vigna
|
KGV*:
-
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