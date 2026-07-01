BP Aktie

5,37EUR -0,05EUR -0,87%
BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.07.2026 08:11:41

BP Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP anlässlich einiger Änderungen im obersten Management mit einem Kursziel von 700 Pence auf "Outperform" belassen. Das letzte offizielle Strategie-Update des Ölkonzerns vom Februar 2025 hätten sechs Führungskräfte verantwortet, von denen vier das Unternehmen bereits verlassen hätten oder Berichten zufolge vor dem Abschied stünden, schrieb Biraj Borkhataria am Mittwoch. Für BP gehe es nun darum zu eruieren, ob die verbleibende Führungsriege noch für eine Fortsetzung des Turnarounds ausreiche. Für die Aktionäre - auch für potenzielle - stelle sich die Frage, ob es sich lohnt, diese turbulente Zeit und die damit verbundene Unsicherheit mitzumachen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 01:46 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 01:46 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Outperform
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
7,00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
4,67 £ 		Abst. Kursziel*:
49,86%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
4,63 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
51,35%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

mehr Nachrichten