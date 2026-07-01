NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP anlässlich einiger Änderungen im obersten Management mit einem Kursziel von 700 Pence auf "Outperform" belassen. Das letzte offizielle Strategie-Update des Ölkonzerns vom Februar 2025 hätten sechs Führungskräfte verantwortet, von denen vier das Unternehmen bereits verlassen hätten oder Berichten zufolge vor dem Abschied stünden, schrieb Biraj Borkhataria am Mittwoch. Für BP gehe es nun darum zu eruieren, ob die verbleibende Führungsriege noch für eine Fortsetzung des Turnarounds ausreiche. Für die Aktionäre - auch für potenzielle - stelle sich die Frage, ob es sich lohnt, diese turbulente Zeit und die damit verbundene Unsicherheit mitzumachen./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 01:46 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 01:46 / EDT



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