HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BP von 700 auf 590 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der jüngste starke Rückgang der Ölpreise berge Abwärtsrisiken für seine Gewinnschätzungen bis 2027, schrieb Henry Tarr in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Fortschritte bei der Schuldenreduzierung blieben für den britischen Ölkonzern von entscheidender Bedeutung./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 16:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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