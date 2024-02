British American Tobacco erhält neuen Österreich-Chef

Aziz Aliev (38) folgte als Country Manager auf Jochen Hiller (44), teilte das Unternehmen British American Tobacco (BAT) am Dienstag mit. Der gebürtige Usbeke Aliev ist seit 2006 bei BAT in unterschiedlichen Funktionen tätig, zuletzt als Head of Trade, Marketing und Distribution in der Ukraine.

kan/sag

APA