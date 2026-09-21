Broadcom Aktie

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WKN: 913684 / ISIN: US1113201073

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21.09.2026 19:06:08

Broadcom vs. Intel: Which Semiconductor Stock Is a Better Buy in 2026?

The global semiconductor landscape is shifting as artificial intelligence demands more specialized hardware. Choosing between Broadcom (NASDAQ:AVGO) and Intel (NASDAQ:INTC) in 2026 means deciding between a high-growth infrastructure specialist and a legacy giant in turnaround mode.

Broadcom focuses on infrastructure software and specialized networking chips, while Intel remains a dominant force in personal computing and server processors. These two companies serve critical roles in the digital economy but follow vastly different financial trajectories. Investors must weigh Broadcom's robust cash flow against Intel's ongoing manufacturing transformation and foundry expansion.

Broadcom provides semiconductors and infrastructure software for networking and data centers. As investors look for opportunities among semiconductor stocks, its position as a custom chip provider stands out. The company maintains significant commercial agreements, including a $30 billion chip commitment with Apple (NASDAQ:AAPL), though its top five customers account for nearly 40% of revenue.

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