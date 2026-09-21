Intel Aktie
|108,06EUR
|13,64EUR
|14,45%
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
21.09.2026 13:53:04
Intel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Intel nach einer Bustour mit Halbleiter-Investoren durch das Silicon Valley mit einem Kursziel von 110 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Die Stärke im Servergeschäft helfe Intel, wieder auf die Füße zu kommen, schrieb Stacy Rasgon am Montag nach Gesprächen mit dem Management./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 04:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 04:14 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intel Corp. Market-Perform
|
Unternehmen:
Intel Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 110,00
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
$ 108,60
|
Abst. Kursziel*:
1,29%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
$ 123,79
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,14%
|
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Intel Corp.
|
16:01
|Handel in New York: NASDAQ Composite zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
16:01
|Optimismus in New York: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
|
17.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
|
17.09.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
17.09.26
|NYSE-Handel: S&P 500 liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
17.09.26
|Donnerstagshandel in New York: So steht der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.at)
|
17.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17.09.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
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|Bernstein Research
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|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
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|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp.
|108,06
|14,45%
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|Bernstein Research
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|Bernstein Research
|13:44
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|13:42
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|13:37
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|13:22
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:57
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|12:40
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:37
|Sixt Buy
|UBS AG
|12:37
|Continental Buy
|UBS AG
|12:36
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|12:35
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|12:35
|BMW Neutral
|UBS AG
|12:33
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|12:24
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|11:10
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:09
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:02
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|10:55
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|10:52
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10:52
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10:51
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Santander Buy
|UBS AG
|09:55
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|09:36
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:04
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|08:11
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07:54
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:24
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:14
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:01
|Apple Overweight
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|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|06:36
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06:35
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
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|DZ BANK