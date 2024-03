CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 mit Kursplus

Um 12:09 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,08 Prozent stärker bei 8 171,03 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,562 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,142 Prozent höher bei 8 175,98 Punkten in den Handel, nach 8 164,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 8 183,31 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 152,10 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, einen Wert von 7 768,18 Punkten auf. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 18.12.2023, einen Wert von 7 568,86 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, bewegte sich der CAC 40 bei 6 925,40 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 8,50 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 218,07 Punkten. Bei 7 281,10 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im CAC 40

Unter den stärksten Einzelwerten im CAC 40 befinden sich aktuell Stellantis (+ 1,78 Prozent auf 26,44 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 1,20 Prozent auf 164,08 EUR), BNP Paribas (+ 0,85 Prozent auf 61,49 EUR), TotalEnergies (+ 0,30 Prozent auf 62,72 EUR) und Sanofi (-0,60 Prozent auf 88,11 EUR). Unter Druck stehen im CAC 40 hingegen LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-2,23 Prozent auf 860,45 EUR), STMicroelectronics (-2,21 Prozent auf 41,27 EUR), Kering (-1,33 Prozent auf 422,08 EUR), Sanofi (-0,60 Prozent auf 88,11 EUR) und TotalEnergies (+ 0,30 Prozent auf 62,72 EUR).

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 63 750 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 430,172 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Fokus

Die Renault-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,76 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at