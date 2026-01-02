Airbus Aktie
|202,80EUR
|5,32EUR
|2,69%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Die Anzahl der Flüge des Spezial-Transportflugzeugs Beluga im Dezember und ihre geschätzten Zahlen für die Produktion von Verkehrsflugzeugen ohne Motoren ließen ein deutliches Wachstum der Auslieferungen im Jahr 2026 insgesamt erwarten, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Expertin geht gleichwohl davon aus, dass das Auslieferungsziel von Airbus für das laufende Jahr konservativ ausfallen wird./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 09:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / 09:23 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Buy
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
230,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
202,50 €
|
Abst. Kursziel*:
13,58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
202,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,41%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Analysen zu Airbus SEmehr Analysen
|16:00
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.12.25
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|16.12.25
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
