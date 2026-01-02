Airbus Aktie

202,80EUR 5,32EUR 2,69%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

02.01.2026 16:00:53

Airbus SE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Die Anzahl der Flüge des Spezial-Transportflugzeugs Beluga im Dezember und ihre geschätzten Zahlen für die Produktion von Verkehrsflugzeugen ohne Motoren ließen ein deutliches Wachstum der Auslieferungen im Jahr 2026 insgesamt erwarten, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Expertin geht gleichwohl davon aus, dass das Auslieferungsziel von Airbus für das laufende Jahr konservativ ausfallen wird./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 09:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / 09:23 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Buy
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
202,50 € 		Abst. Kursziel*:
13,58%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
202,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,41%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

