Kering Aktie

Kering für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485

Kering-Investition im Blick 23.12.2025 10:03:42

CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kering von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Kering-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der Kering-Aktie statt. Der Schlusskurs des Kering-Papiers betrug an diesem Tag 554,10 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 18,047 Kering-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.12.2025 gerechnet (305,15 EUR), wäre das Investment nun 5 507,13 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 44,93 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Kering bezifferte sich zuletzt auf 37,09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Keringmehr Nachrichten