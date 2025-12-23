Kering Aktie
WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485
Kering-Investition im Blick
|
23.12.2025 10:03:42
CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kering von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der Kering-Aktie statt. Der Schlusskurs des Kering-Papiers betrug an diesem Tag 554,10 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 18,047 Kering-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.12.2025 gerechnet (305,15 EUR), wäre das Investment nun 5 507,13 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 44,93 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Kering bezifferte sich zuletzt auf 37,09 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: August_0802 / Shutterstock.com
